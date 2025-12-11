- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
143
Profit Trade:
138 (96.50%)
Loss Trade:
5 (3.50%)
Best Trade:
444.47 USD
Worst Trade:
-3.17 USD
Profitto lordo:
6 979.14 USD (635 881 pips)
Perdita lorda:
-11.58 USD
Vincite massime consecutive:
81 (4 868.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 868.59 USD (81)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.27%
Ultimo trade:
34 minuti fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2197.97
Long Trade:
141 (98.60%)
Short Trade:
2 (1.40%)
Fattore di profitto:
602.69
Profitto previsto:
48.72 USD
Profitto medio:
50.57 USD
Perdita media:
-2.32 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.17 USD (1)
Crescita mensile:
1 036.91%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.72 USD
Massimale:
3.17 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.06% (261.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|636K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +444.47 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 81
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 868.59 USD
Massima perdita consecutiva: -3.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.75 × 16
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.61 × 29384
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
91 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
1 037%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
2
26%
143
96%
100%
602.68
48.72
USD
USD
5%
1:500