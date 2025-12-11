- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
75 (98.68%)
Loss Trade:
1 (1.32%)
Best Trade:
426.19 USD
Worst Trade:
-2.89 USD
Profitto lordo:
1 704.48 USD (129 544 pips)
Perdita lorda:
-2.89 USD
Vincite massime consecutive:
39 (156.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 548.13 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.10%
Ultimo trade:
34 minuti fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
588.79
Long Trade:
74 (97.37%)
Short Trade:
2 (2.63%)
Fattore di profitto:
589.79
Profitto previsto:
22.39 USD
Profitto medio:
22.73 USD
Perdita media:
-2.89 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.89 USD (1)
Crescita mensile:
186.83%
Algo trading:
22%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.89 USD (0.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.25% (2.89 USD)
Per equità:
7.90% (204.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|130K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +426.19 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +156.35 USD
Massima perdita consecutiva: -2.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8388
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|8.00 × 5
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
