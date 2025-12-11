SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SPG Forex
Sheshadri Prathap G

SPG Forex

Sheshadri Prathap G
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
RoboForex-Pro
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.81 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
7.97 USD (1 181 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
4 (7.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.97 USD (4)
Indice di Sharpe:
1.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
22.35%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (75.00%)
Short Trade:
1 (25.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.99 USD
Profitto medio:
1.99 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
28.30%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
13.48% (4.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 1
USDCHF 1
AUDCAD 1
EURNZD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 5
USDCHF 1
AUDCAD 1
EURNZD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 743
USDCHF 60
AUDCAD 136
EURNZD 242
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.81 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +7.97 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 24
EuroTraderGlobal-Server-1
0.00 × 10
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
StriforLLC-Live
0.00 × 22
Exness-MT5Real12
0.00 × 34
ACYSecurities-Live
0.00 × 16
EverestCM-Live
0.00 × 8
GemTradeCo-Live
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
RannForex-Server
0.00 × 64
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 3
FlowBank-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
DooTechnology-Live
0.00 × 10
TradingProInternational-Live
0.00 × 18
ICTrading-MT5-4
0.00 × 62
FortunaMarkets-Server
0.00 × 22
Axiory-Live
0.00 × 37
Markets.com-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 76
GerchikCo-MT5
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
142 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

i Use level trading to enter multiple forex pairs. And to ensure i do not miss closing the trades as per dynamic levels built a EA to monitor and close the position.

I do not use TP or SL on any trade. 

Concept is to diversify positions to multiple forex pairs with small lots. To ensure drawdown dosent affect the margin.

i Am starting with just 28$ balance. 

Suggest : Wait for 1 month of track record before copying. Do your study before. 

# If account balance is 100$ , Use lot =0.01.  expect DD up to 20-25%. 

Accordingly do your math for risk and balance management.

Non ci sono recensioni
2025.12.11 11:52
Share of trading days is too low
2025.12.11 09:52
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 09:52
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.11 09:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 09:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SPG Forex
30USD al mese
28%
0
0
USD
36
USD
1
60%
4
100%
100%
n/a
1.99
USD
13%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.