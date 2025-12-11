- Crescita
Trade:
157
Profit Trade:
94 (59.87%)
Loss Trade:
63 (40.13%)
Best Trade:
1.69 USD
Worst Trade:
-2.17 USD
Profitto lordo:
42.44 USD (16 629 pips)
Perdita lorda:
-25.71 USD (13 630 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (2.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.10 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
73.84%
Massimo carico di deposito:
34.10%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
158
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.27
Long Trade:
41 (26.11%)
Short Trade:
116 (73.89%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
0.45 USD
Perdita media:
-0.41 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-7.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.36 USD (10)
Crescita mensile:
16.90%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.78 USD
Massimale:
7.37 USD (7.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.33% (7.37 USD)
Per equità:
14.72% (16.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|129
|US30
|13
|USDCAD
|6
|EURUSD
|4
|USDCHF
|2
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|26
|US30
|0
|USDCAD
|-7
|EURUSD
|0
|USDCHF
|0
|XAUUSD
|-3
|USDJPY
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2.6K
|US30
|1.5K
|USDCAD
|-785
|EURUSD
|37
|USDCHF
|9
|XAUUSD
|-318
|USDJPY
|-13
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +1.69 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +2.47 USD
Massima perdita consecutiva: -7.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.13 × 96
|
TitanFX-MT5-01
|0.25 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
Exness-MT5Real
|0.48 × 128
|
GoMarkets-Live
|0.93 × 15
|
Exness-MT5Real3
|1.10 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
FBSTradestone-Real
|5.75 × 24
|
FPMarketsSC-Live
|6.55 × 20
|
AlfaForexRU-Real
|7.59 × 17
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
17%
0
0
USD
USD
116
USD
USD
1
81%
157
59%
74%
1.65
0.11
USD
USD
15%
1:500