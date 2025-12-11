- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
721
Profit Trade:
535 (74.20%)
Loss Trade:
186 (25.80%)
Best Trade:
397.48 USD
Worst Trade:
-201.00 USD
Profitto lordo:
7 740.09 USD (147 789 pips)
Perdita lorda:
-3 351.27 USD (124 516 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (55.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
513.64 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.11%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
630
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
12.22
Long Trade:
375 (52.01%)
Short Trade:
346 (47.99%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
6.09 USD
Profitto medio:
14.47 USD
Perdita media:
-18.02 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-46.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-313.42 USD (3)
Crescita mensile:
4.39%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.07 USD
Massimale:
359.28 USD (0.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.35% (359.28 USD)
Per equità:
0.05% (51.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|721
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +397.48 USD
Worst Trade: -201 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +55.81 USD
Massima perdita consecutiva: -46.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MonetaMarkets-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.96 × 28
|
PlexyTrade-Server01
|9.43 × 178
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
2
99%
721
74%
100%
2.30
6.09
USD
USD
0%
1:500