SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Good Trade Signals
Jerome Tommy Bodden

Good Trade Signals

Jerome Tommy Bodden
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -57%
Ava-Real 2
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
119
Profit Trade:
19 (15.96%)
Loss Trade:
100 (84.03%)
Best Trade:
6.88 USD
Worst Trade:
-5.63 USD
Profitto lordo:
22.81 USD (1 185 pips)
Perdita lorda:
-95.42 USD (7 951 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (20.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.24 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.32
Attività di trading:
98.19%
Massimo carico di deposito:
111.71%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
120
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
-0.96
Long Trade:
46 (38.66%)
Short Trade:
73 (61.34%)
Fattore di profitto:
0.24
Profitto previsto:
-0.61 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-0.95 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-30.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.35 USD (34)
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.83 USD
Massimale:
75.83 USD (59.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.54% (75.83 USD)
Per equità:
21.16% (15.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 10
NZDCAD 9
GBPUSD 9
CHFJPY 8
GBPJPY 7
NZDJPY 7
EURJPY 6
USDCAD 6
EURUSD 5
USDJPY 5
EURAUD 5
NZDUSD 4
USDCHF 4
CADJPY 4
EURNZD 3
AUDCAD 3
AUDJPY 3
AUDNZD 3
NZDCHF 3
AUDCHF 3
GBPCHF 3
AUDUSD 2
EURGBP 2
CADCHF 2
GBPNZD 1
GBPCAD 1
EURCHF 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -20
NZDCAD -3
GBPUSD -7
CHFJPY -2
GBPJPY -11
NZDJPY -5
EURJPY -7
USDCAD -8
EURUSD 1
USDJPY -1
EURAUD -4
NZDUSD -2
USDCHF 4
CADJPY -1
EURNZD -2
AUDCAD -1
AUDJPY -4
AUDNZD -1
NZDCHF 0
AUDCHF 1
GBPCHF 3
AUDUSD -2
EURGBP 0
CADCHF 0
GBPNZD 0
GBPCAD -1
EURCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -1.9K
NZDCAD -354
GBPUSD -480
CHFJPY -238
GBPJPY -828
NZDJPY -487
EURJPY -454
USDCAD -231
EURUSD -126
USDJPY -37
EURAUD -290
NZDUSD -152
USDCHF 37
CADJPY -182
EURNZD -227
AUDCAD -126
AUDJPY -192
AUDNZD -197
NZDCHF -19
AUDCHF 16
GBPCHF 80
AUDUSD -209
EURGBP -21
CADCHF 1
GBPNZD -50
GBPCAD -161
EURCHF 104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.88 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 34
Massimo profitto consecutivo: +20.24 USD
Massima perdita consecutiva: -30.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpen-Real1
0.00 × 7
FPMarkets-Live2
0.00 × 231
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 59
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 8
UMOFX-Main
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 5
JDCapital-US06-Live
0.00 × 5
MIC-Demo.com
0.00 × 8
DestekFX-Trade
0.00 × 4
JustForex-Live
0.00 × 14
ICMBrokers-Live
0.00 × 4
FBS-Demo
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 6
HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 6
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 17
ICMarkets-Live3
0.00 × 7
TradersTrust-Live
0.00 × 5
InvestTechFx-Live
0.00 × 11
Darwinex-Live
0.00 × 6
MahiFX-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
AlpariUK-Classic-2
0.00 × 1
FIT-Real5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
FXUPME-Server
0.00 × 2
154 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Semi Algo Trading
Non ci sono recensioni
2025.12.11 09:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 08:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 07:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 06:49
Share of trading days is too low
2025.12.11 06:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 05:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 05:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 05:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 05:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 05:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Good Trade Signals
100USD al mese
-57%
0
0
USD
55
USD
1
95%
119
15%
98%
0.23
-0.61
USD
60%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.