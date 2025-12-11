- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
119
Profit Trade:
19 (15.96%)
Loss Trade:
100 (84.03%)
Best Trade:
6.88 USD
Worst Trade:
-5.63 USD
Profitto lordo:
22.81 USD (1 185 pips)
Perdita lorda:
-95.42 USD (7 951 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (20.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.24 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.32
Attività di trading:
98.19%
Massimo carico di deposito:
111.71%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
120
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
-0.96
Long Trade:
46 (38.66%)
Short Trade:
73 (61.34%)
Fattore di profitto:
0.24
Profitto previsto:
-0.61 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-0.95 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-30.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.35 USD (34)
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.83 USD
Massimale:
75.83 USD (59.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.54% (75.83 USD)
Per equità:
21.16% (15.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|NZDCAD
|9
|GBPUSD
|9
|CHFJPY
|8
|GBPJPY
|7
|NZDJPY
|7
|EURJPY
|6
|USDCAD
|6
|EURUSD
|5
|USDJPY
|5
|EURAUD
|5
|NZDUSD
|4
|USDCHF
|4
|CADJPY
|4
|EURNZD
|3
|AUDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|AUDNZD
|3
|NZDCHF
|3
|AUDCHF
|3
|GBPCHF
|3
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|CADCHF
|2
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|EURCHF
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|-20
|NZDCAD
|-3
|GBPUSD
|-7
|CHFJPY
|-2
|GBPJPY
|-11
|NZDJPY
|-5
|EURJPY
|-7
|USDCAD
|-8
|EURUSD
|1
|USDJPY
|-1
|EURAUD
|-4
|NZDUSD
|-2
|USDCHF
|4
|CADJPY
|-1
|EURNZD
|-2
|AUDCAD
|-1
|AUDJPY
|-4
|AUDNZD
|-1
|NZDCHF
|0
|AUDCHF
|1
|GBPCHF
|3
|AUDUSD
|-2
|EURGBP
|0
|CADCHF
|0
|GBPNZD
|0
|GBPCAD
|-1
|EURCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|-1.9K
|NZDCAD
|-354
|GBPUSD
|-480
|CHFJPY
|-238
|GBPJPY
|-828
|NZDJPY
|-487
|EURJPY
|-454
|USDCAD
|-231
|EURUSD
|-126
|USDJPY
|-37
|EURAUD
|-290
|NZDUSD
|-152
|USDCHF
|37
|CADJPY
|-182
|EURNZD
|-227
|AUDCAD
|-126
|AUDJPY
|-192
|AUDNZD
|-197
|NZDCHF
|-19
|AUDCHF
|16
|GBPCHF
|80
|AUDUSD
|-209
|EURGBP
|-21
|CADCHF
|1
|GBPNZD
|-50
|GBPCAD
|-161
|EURCHF
|104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.88 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 34
Massimo profitto consecutivo: +20.24 USD
Massima perdita consecutiva: -30.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 7
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 231
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 59
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 8
|
UMOFX-Main
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 5
|
JDCapital-US06-Live
|0.00 × 5
|
MIC-Demo.com
|0.00 × 8
|
DestekFX-Trade
|0.00 × 4
|
JustForex-Live
|0.00 × 14
|
ICMBrokers-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Demo
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 6
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 6
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
TradersTrust-Live
|0.00 × 5
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 11
|
Darwinex-Live
|0.00 × 6
|
MahiFX-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Classic-2
|0.00 × 1
|
FIT-Real5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
FXUPME-Server
|0.00 × 2
Semi Algo Trading
