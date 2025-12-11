- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
9 (64.28%)
Loss Trade:
5 (35.71%)
Best Trade:
6.43 USD
Worst Trade:
-7.57 USD
Profitto lordo:
39.49 USD (36 497 pips)
Perdita lorda:
-21.57 USD (21 570 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (30.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.49 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
68.09%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
0.83
Long Trade:
14 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
1.28 USD
Profitto medio:
4.39 USD
Perdita media:
-4.31 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-21.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.57 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.57 USD
Massimale:
21.57 USD (10.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.32% (21.57 USD)
Per equità:
3.64% (6.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|18
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.43 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +30.49 USD
Massima perdita consecutiva: -21.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
218
USD
USD
1
0%
14
64%
100%
1.83
1.28
USD
USD
10%
1:200