- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
200
Profit Trade:
163 (81.50%)
Loss Trade:
37 (18.50%)
Best Trade:
76.49 USD
Worst Trade:
-28.97 USD
Profitto lordo:
959.67 USD (991 622 pips)
Perdita lorda:
-230.52 USD (430 956 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (130.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
130.58 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
29.59%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
202
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
17.92
Long Trade:
105 (52.50%)
Short Trade:
95 (47.50%)
Fattore di profitto:
4.16
Profitto previsto:
3.65 USD
Profitto medio:
5.89 USD
Perdita media:
-6.23 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-21.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.69 USD (4)
Crescita mensile:
39.64%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
40.69 USD (1.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.88% (39.42 USD)
Per equità:
6.86% (150.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|141
|XAUUSD
|59
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|472
|XAUUSD
|257
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|527K
|XAUUSD
|33K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +76.49 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +130.58 USD
Massima perdita consecutiva: -21.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
65 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
40%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
92%
200
81%
100%
4.16
3.65
USD
USD
7%
1:200