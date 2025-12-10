SegnaliSezioni
Clayton Christian Anthonijsz

AS Auto

Clayton Christian Anthonijsz
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
15 (39.47%)
Loss Trade:
23 (60.53%)
Best Trade:
0.86 EUR
Worst Trade:
-3.28 EUR
Profitto lordo:
6.84 EUR (1 203 pips)
Perdita lorda:
-59.12 EUR (9 091 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3.96 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3.96 EUR (9)
Indice di Sharpe:
-0.77
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.92
Long Trade:
12 (31.58%)
Short Trade:
26 (68.42%)
Fattore di profitto:
0.12
Profitto previsto:
-1.38 EUR
Profitto medio:
0.46 EUR
Perdita media:
-2.57 EUR
Massime perdite consecutive:
19 (-53.83 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-53.83 EUR (19)
Crescita mensile:
-52.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.24 EUR
Massimale:
57.10 EUR (56.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 19
EURCAD 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -59
EURCAD -1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -7.9K
EURCAD -24
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.86 EUR
Worst Trade: -3 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +3.96 EUR
Massima perdita consecutiva: -53.83 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
QYMarketTrader-Live
0.00 × 1
RoboForexDE-ECN
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
Axiory-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
SENSUS-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live3
0.00 × 6
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 3
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.10 × 10
FXChoice-ECN Live
0.25 × 4
200 più
2025.12.10 22:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
