- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
15 (39.47%)
Loss Trade:
23 (60.53%)
Best Trade:
0.86 EUR
Worst Trade:
-3.28 EUR
Profitto lordo:
6.84 EUR (1 203 pips)
Perdita lorda:
-59.12 EUR (9 091 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3.96 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3.96 EUR (9)
Indice di Sharpe:
-0.77
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.92
Long Trade:
12 (31.58%)
Short Trade:
26 (68.42%)
Fattore di profitto:
0.12
Profitto previsto:
-1.38 EUR
Profitto medio:
0.46 EUR
Perdita media:
-2.57 EUR
Massime perdite consecutive:
19 (-53.83 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-53.83 EUR (19)
Crescita mensile:
-52.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.24 EUR
Massimale:
57.10 EUR (56.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|19
|EURCAD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-59
|EURCAD
|-1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-7.9K
|EURCAD
|-24
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.86 EUR
Worst Trade: -3 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +3.96 EUR
Massima perdita consecutiva: -53.83 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.10 × 10
|
FXChoice-ECN Live
|0.25 × 4
