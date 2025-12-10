- Crescita
Trade:
92
Profit Trade:
87 (94.56%)
Loss Trade:
5 (5.43%)
Best Trade:
38.40 USD
Worst Trade:
-32.94 USD
Profitto lordo:
675.79 USD (39 621 pips)
Perdita lorda:
-45.13 USD (1 524 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (308.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
308.00 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
71.44%
Massimo carico di deposito:
39.24%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
16.78
Long Trade:
13 (14.13%)
Short Trade:
79 (85.87%)
Fattore di profitto:
14.97
Profitto previsto:
6.86 USD
Profitto medio:
7.77 USD
Perdita media:
-9.03 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-37.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.59 USD (2)
Crescita mensile:
84.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
37.59 USD (4.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.57% (37.59 USD)
Per equità:
21.05% (257.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|631
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|38K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.40 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +308.00 USD
Massima perdita consecutiva: -37.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 14
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 48
|
NPBFX-Real
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 32
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 22
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 3
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.08 × 161
|
Axi-US05-Live
|0.16 × 56
|
ICMarketsSC-Live31
|0.20 × 172
|
Exness-Real4
|0.24 × 46
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 14
|
Axi-US06-Live
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.30 × 159
|
Exness-Real24
|0.42 × 38
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.45 × 22
Estrategia en oro de bajo riesgo
Operativa precisa, en ondas y esperando entradas
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
84%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
0%
92
94%
71%
14.97
6.86
USD
USD
21%
1:100