Segnali / MetaTrader 5 / Market Stabilizer FX
Pitt Petruschke

Market Stabilizer FX

Pitt Petruschke
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 19%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
96 (77.41%)
Loss Trade:
28 (22.58%)
Best Trade:
457.22 USD
Worst Trade:
-51.94 USD
Profitto lordo:
1 403.89 USD (25 604 pips)
Perdita lorda:
-456.52 USD (22 610 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (49.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
457.22 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.30%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.06
Long Trade:
60 (48.39%)
Short Trade:
64 (51.61%)
Fattore di profitto:
3.08
Profitto previsto:
7.64 USD
Profitto medio:
14.62 USD
Perdita media:
-16.30 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-142.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-142.71 USD (5)
Crescita mensile:
19.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
156.31 USD (2.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.80% (156.31 USD)
Per equità:
9.09% (467.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 45
EURJPY 26
CHFJPY 15
EURGBP 14
AUDUSD 8
GBPCHF 7
USDCAD 5
EURUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 207
EURJPY 27
CHFJPY 232
EURGBP 45
AUDUSD 27
GBPCHF 349
USDCAD 27
EURUSD 33
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -34
EURJPY 3.6K
CHFJPY -5.7K
EURGBP 2.2K
AUDUSD 2.7K
GBPCHF -3.6K
USDCAD 2.2K
EURUSD 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +457.22 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +49.18 USD
Massima perdita consecutiva: -142.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.31 × 16
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 151
Axiory-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.54 × 4543
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
TickmillUK-Live
0.63 × 24
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 6
PacificUnionLLC-Live
0.74 × 27
Tradeview-Live
0.77 × 13
Coinexx-Live
0.79 × 120
FusionMarkets-Live
0.82 × 517
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.92 × 59
BlueberryMarkets-Live
0.93 × 15
VantageInternational-Live 4
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
71 più
Non ci sono recensioni
2025.12.10 17:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Market Stabilizer FX
30USD al mese
19%
0
0
USD
5.1K
USD
5
100%
124
77%
100%
3.07
7.64
USD
9%
1:500
Copia

