- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
96 (77.41%)
Loss Trade:
28 (22.58%)
Best Trade:
457.22 USD
Worst Trade:
-51.94 USD
Profitto lordo:
1 403.89 USD (25 604 pips)
Perdita lorda:
-456.52 USD (22 610 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (49.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
457.22 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.30%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.06
Long Trade:
60 (48.39%)
Short Trade:
64 (51.61%)
Fattore di profitto:
3.08
Profitto previsto:
7.64 USD
Profitto medio:
14.62 USD
Perdita media:
-16.30 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-142.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-142.71 USD (5)
Crescita mensile:
19.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
156.31 USD (2.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.80% (156.31 USD)
Per equità:
9.09% (467.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|45
|EURJPY
|26
|CHFJPY
|15
|EURGBP
|14
|AUDUSD
|8
|GBPCHF
|7
|USDCAD
|5
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|207
|EURJPY
|27
|CHFJPY
|232
|EURGBP
|45
|AUDUSD
|27
|GBPCHF
|349
|USDCAD
|27
|EURUSD
|33
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-34
|EURJPY
|3.6K
|CHFJPY
|-5.7K
|EURGBP
|2.2K
|AUDUSD
|2.7K
|GBPCHF
|-3.6K
|USDCAD
|2.2K
|EURUSD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +457.22 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +49.18 USD
Massima perdita consecutiva: -142.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.31 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 151
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.54 × 4543
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
TickmillUK-Live
|0.63 × 24
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 6
|
PacificUnionLLC-Live
|0.74 × 27
|
Tradeview-Live
|0.77 × 13
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
FusionMarkets-Live
|0.82 × 517
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.92 × 59
|
BlueberryMarkets-Live
|0.93 × 15
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
71 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
19%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
5
100%
124
77%
100%
3.07
7.64
USD
USD
9%
1:500