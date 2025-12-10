SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XauUsd killers
Andranik Petrosian

XauUsd killers

Andranik Petrosian
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
RoboForex-Pro-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.86 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
6.86 USD (683 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
4 (6.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.86 USD (4)
Indice di Sharpe:
1.60
Attività di trading:
36.87%
Massimo carico di deposito:
8.52%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (75.00%)
Short Trade:
1 (25.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.72 USD
Profitto medio:
1.72 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.98% (9.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 683
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.86 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +6.86 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 14
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 48
NPBFX-Real
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 32
VantageInternational-Live 4
0.00 × 22
GlobalPrime-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 3
JustForex-Live
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real6
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 6
OctaFX-Real9
0.00 × 6
OctaFX-Real10
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.08 × 161
Axi-US05-Live
0.16 × 56
ICMarketsSC-Live31
0.20 × 172
Exness-Real4
0.24 × 46
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 14
Axi-US06-Live
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.30 × 159
Exness-Real24
0.42 × 38
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.45 × 22
43 più
Non ci sono recensioni
2025.12.10 18:37
Share of trading days is too low
2025.12.10 18:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 17:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 17:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 17:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 17:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 17:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
