- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
Nessun dato
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
The strategy uses a single-entry approach—with no martingale, no grid, no averaging, and no high-risk techniques of any kind. Every trade is fully planned and opened with a clear Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) to ensure strong capital protection and risk control.
My trading style focuses on low drawdown and consistent growth. The goal is to deliver steady profits in a safe and controlled manner without unnecessary exposure. This signal is ideal for traders who value stability, discipline, and capital preservation.