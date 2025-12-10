SegnaliSezioni
Olga Liliana Clemente

Myt Forex

Olga Liliana Clemente
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -84%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
223
Profit Trade:
151 (67.71%)
Loss Trade:
72 (32.29%)
Best Trade:
406.66 USD
Worst Trade:
-570.37 USD
Profitto lordo:
2 043.47 USD (391 015 pips)
Perdita lorda:
-2 378.25 USD (449 911 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (46.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
406.66 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
26.08%
Massimo carico di deposito:
122.58%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
119 (53.36%)
Short Trade:
104 (46.64%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-1.50 USD
Profitto medio:
13.53 USD
Perdita media:
-33.03 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-862.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-862.65 USD (5)
Crescita mensile:
-95.73%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
334.78 USD
Massimale:
862.65 USD (154.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.16% (862.65 USD)
Per equità:
62.20% (370.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 156
AUDCAD 67
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -515
AUDCAD 180
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -70K
AUDCAD 13K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +406.66 USD
Worst Trade: -570 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +46.48 USD
Massima perdita consecutiva: -862.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
GMI-Live08
0.00 × 53
Ava-Real 6
0.00 × 49
Tickmill-Live10
0.00 × 2
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
Exness-Real28
0.00 × 32
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real15
0.00 × 21
FusionMarkets-Demo
0.00 × 278
Exness-Real25
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 248
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 10
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
OctaFX-Real10
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
FXTRADING.com-Live
0.00 × 54
AUSGlobal-Live
0.00 × 34
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 17
XMGlobal-Real 15
0.00 × 1
XMTrading-Real 257
0.00 × 3
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FXCM-USDReal07
0.00 × 9
XMTrading-Real 47
0.00 × 7
485 più
Non ci sono recensioni
2025.12.16 03:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 22:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.09% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.10 18:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.09% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 18:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.10 17:34
A large drawdown may occur on the account again
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.