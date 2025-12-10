SegnaliSezioni
Recovery Atomic
Morris Saiful Amien

Recovery Atomic

Morris Saiful Amien
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
6 (46.15%)
Loss Trade:
7 (53.85%)
Best Trade:
25.01 USD
Worst Trade:
-56.82 USD
Profitto lordo:
67.90 USD (320 813 pips)
Perdita lorda:
-184.99 USD (571 385 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (31.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.71 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
18.68%
Massimo carico di deposito:
19.66%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
4 (30.77%)
Short Trade:
9 (69.23%)
Fattore di profitto:
0.37
Profitto previsto:
-9.01 USD
Profitto medio:
11.32 USD
Perdita media:
-26.43 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-55.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.82 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
117.09 USD
Massimale:
119.79 USD (527.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
14.54% (7.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 6
XAUUSD 3
AUDJPY 2
GBPJPY 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -53
XAUUSD -1
AUDJPY 0
GBPJPY -57
AUDUSD -7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -251K
XAUUSD 1.8K
AUDJPY 60
GBPJPY -1.2K
AUDUSD -346
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.01 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.71 USD
Massima perdita consecutiva: -55.58 USD

Non ci sono recensioni
2025.12.10 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 11:28
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 8.47% of days out of the 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.10 11:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 33 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Recovery Atomic
100USD al mese
0%
0
0
USD
50
USD
17
0%
13
46%
19%
0.36
-9.01
USD
15%
1:500
Copia

