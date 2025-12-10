- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
6 (46.15%)
Loss Trade:
7 (53.85%)
Best Trade:
25.01 USD
Worst Trade:
-56.82 USD
Profitto lordo:
67.90 USD (320 813 pips)
Perdita lorda:
-184.99 USD (571 385 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (31.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.71 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
18.68%
Massimo carico di deposito:
19.66%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
4 (30.77%)
Short Trade:
9 (69.23%)
Fattore di profitto:
0.37
Profitto previsto:
-9.01 USD
Profitto medio:
11.32 USD
Perdita media:
-26.43 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-55.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.82 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
117.09 USD
Massimale:
119.79 USD (527.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
14.54% (7.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|XAUUSD
|3
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-53
|XAUUSD
|-1
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|-57
|AUDUSD
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-251K
|XAUUSD
|1.8K
|AUDJPY
|60
|GBPJPY
|-1.2K
|AUDUSD
|-346
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.01 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.71 USD
Massima perdita consecutiva: -55.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 23
|
ICMarkets-Live07
|0.34 × 214
|
ICMarketsSC-Live09
|0.38 × 34
|
Tickmill-Live
|0.94 × 779
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 2
|
CDGGlobal-Live
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|1.05 × 873
|
Tickmill-Live02
|1.11 × 1213
|
ATCBrokers-Live 1
|1.14 × 7
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
ICMarketsSC-Live03
|1.45 × 20
|
ICMarkets-Live14
|1.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live15
|1.79 × 220
|
ICMarkets-Live22
|1.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|1.88 × 375
|
ICMarkets-Live19
|1.89 × 3443
|
RoboForex-Prime
|2.18 × 11
