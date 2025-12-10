- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30m
|6
|USTECm
|4
|US500m
|3
|BTCUSDm
|3
|USDJPYm
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30m
|252
|USTECm
|-2
|US500m
|22
|BTCUSDm
|-442
|USDJPYm
|-23
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30m
|1K
|USTECm
|-3.7K
|US500m
|70
|BTCUSDm
|-16K
|USDJPYm
|-28
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Money Machine Robot is a sophisticated MetaTrader 5 Expert Advisor built around the powerful QuickQueenExpert (QQE) indicator signal system. Developed by professional trader Md. Moniruzzaman, this EA implements a proven trading strategy with advanced risk management features including martingale system, automatic stop loss calculation, and comprehensive trade management.
Key Features
Advanced QQE Indicator System
-
Customizable QQE Parameters
-
Real-time Signal Detection
-
Proprietary Algorithm
Smart Money Management
-
Martingale System
-
Risk Control
-
Lot Size Control
Professional Risk Protection
-
Dual Stop Loss Options
-
Automatic SL Calculation
-
Take Profit System
-
Opposite Signal Closure
Real-time Monitoring
-
Visual Information Panel
-
Trade Statistics
-
Signal Visualization
USD
BDT
BDT