SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / QuickQueenExpert
Md Moniruzzaman

QuickQueenExpert

Md Moniruzzaman
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -13%
Exness-MT5Real29
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
11 (64.70%)
Loss Trade:
6 (35.29%)
Best Trade:
153.46 BDT
Worst Trade:
-359.27 BDT
Profitto lordo:
537.11 BDT (16 859 pips)
Perdita lorda:
-730.11 BDT (35 416 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (271.30 BDT)
Massimo profitto consecutivo:
271.30 BDT (6)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
46.09%
Massimo carico di deposito:
84.93%
Ultimo trade:
34 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
9 (52.94%)
Short Trade:
8 (47.06%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-11.35 BDT
Profitto medio:
48.83 BDT
Perdita media:
-121.69 BDT
Massime perdite consecutive:
3 (-608.81 BDT)
Massima perdita consecutiva:
-608.81 BDT (3)
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
627.37 BDT
Massimale:
627.37 BDT (41.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.82% (627.37 BDT)
Per equità:
18.59% (218.49 BDT)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30m 6
USTECm 4
US500m 3
BTCUSDm 3
USDJPYm 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30m 252
USTECm -2
US500m 22
BTCUSDm -442
USDJPYm -23
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30m 1K
USTECm -3.7K
US500m 70
BTCUSDm -16K
USDJPYm -28
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +153.46 BDT
Worst Trade: -359 BDT
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +271.30 BDT
Massima perdita consecutiva: -608.81 BDT

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Money Machine Robot is a sophisticated MetaTrader 5 Expert Advisor built around the powerful QuickQueenExpert (QQE) indicator signal system. Developed by professional trader Md. Moniruzzaman, this EA implements a proven trading strategy with advanced risk management features including martingale system, automatic stop loss calculation, and comprehensive trade management.

Key Features

Advanced QQE Indicator System

  • Customizable QQE Parameters

  • Real-time Signal Detection

  • Proprietary Algorithm

Smart Money Management

  • Martingale System

  • Risk Control

  • Lot Size Control

Professional Risk Protection

  • Dual Stop Loss Options

  • Automatic SL Calculation

  • Take Profit System

  • Opposite Signal Closure

Real-time Monitoring

  • Visual Information Panel

  • Trade Statistics

  • Signal Visualization


Non ci sono recensioni
2025.12.10 13:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 12:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 12:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.12.10 11:28
Share of trading days is too low
2025.12.10 11:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 11:28
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 10:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 10:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 10:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
QuickQueenExpert
30USD al mese
-13%
0
0
USD
1.4K
BDT
1
23%
17
64%
46%
0.73
-11.35
BDT
42%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.