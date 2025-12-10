- Crescita
Trade:
12
Profit Trade:
4 (33.33%)
Loss Trade:
8 (66.67%)
Best Trade:
33.40 USD
Worst Trade:
-45.95 USD
Profitto lordo:
73.73 USD (1 532 pips)
Perdita lorda:
-131.25 USD (5 181 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (35.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.38 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
38.25%
Massimo carico di deposito:
3.95%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
-0.77
Long Trade:
8 (66.67%)
Short Trade:
4 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-4.79 USD
Profitto medio:
18.43 USD
Perdita media:
-16.41 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-30.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.55 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.52 USD
Massimale:
74.31 USD (3.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.68% (74.31 USD)
Per equità:
2.26% (44.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-58
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Best Trade: +33.40 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +35.38 USD
Massima perdita consecutiva: -30.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|9.00 × 1
Manual trading mainly includes intraday trading and swing trading
Main varieties: Index, Gold
Trend-following trading strategy with stop-loss
Reasonable profit-to-loss ratio, extremely high winning rate
Witness the growth of the account together
Non ci sono recensioni
