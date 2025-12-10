- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
166
Profit Trade:
81 (48.79%)
Loss Trade:
85 (51.20%)
Best Trade:
64.88 USD
Worst Trade:
-78.08 USD
Profitto lordo:
424.30 USD (2 584 810 pips)
Perdita lorda:
-629.82 USD (2 311 901 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (81.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
81.97 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
82 (49.40%)
Short Trade:
84 (50.60%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-1.24 USD
Profitto medio:
5.24 USD
Perdita media:
-7.41 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-159.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.94 USD (14)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
237.00 USD
Massimale:
335.72 USD (218.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|74
|GOLD
|32
|EURUSD
|15
|ETHUSD
|6
|BCHUSD
|6
|USDCHF
|4
|SILVER
|4
|NZDUSD
|3
|XRPUSD
|2
|SHIBUSD
|2
|GBPJPY
|2
|ZECUSD
|1
|ICPUSD
|1
|FILUSD
|1
|XAUEUR
|1
|ETHEUR
|1
|ETHGBP
|1
|CHFJPY
|1
|EURCHF
|1
|CADJPY
|1
|Ferrari
|1
|US30-SEP25
|1
|LTCUSD
|1
|SOLUSD
|1
|1INCHUSD
|1
|DOGEUSD
|1
|CHZUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-65
|GOLD
|-39
|EURUSD
|-3
|ETHUSD
|3
|BCHUSD
|-3
|USDCHF
|-2
|SILVER
|-9
|NZDUSD
|-1
|XRPUSD
|-18
|SHIBUSD
|-11
|GBPJPY
|-1
|ZECUSD
|-4
|ICPUSD
|-4
|FILUSD
|-2
|XAUEUR
|0
|ETHEUR
|-3
|ETHGBP
|-2
|CHFJPY
|4
|EURCHF
|-2
|CADJPY
|-1
|Ferrari
|-4
|US30-SEP25
|-10
|LTCUSD
|-2
|SOLUSD
|2
|1INCHUSD
|-13
|DOGEUSD
|-12
|CHZUSD
|-3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|338K
|GOLD
|-3K
|EURUSD
|-319
|ETHUSD
|14K
|BCHUSD
|-1.4K
|USDCHF
|-196
|SILVER
|-135
|NZDUSD
|-92
|XRPUSD
|-21K
|SHIBUSD
|-213
|GBPJPY
|-185
|ZECUSD
|-212
|ICPUSD
|-400
|FILUSD
|-200
|XAUEUR
|13
|ETHEUR
|-14K
|ETHGBP
|-14K
|CHFJPY
|573
|EURCHF
|-145
|CADJPY
|-197
|Ferrari
|-12K
|US30-SEP25
|-9.8K
|LTCUSD
|-335
|SOLUSD
|528
|1INCHUSD
|-24
|DOGEUSD
|-1.9K
|CHZUSD
|-51
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.88 USD
Worst Trade: -78 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +81.97 USD
Massima perdita consecutiva: -159.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Gostei de operar desde de pequeno, para mim é uma janela aberta para novos horizontes.
Bem, se alguém te disse que teremos lucro, não é garantia.
Opero com Bollinger e RSI Simples.
Posso operar todos os dias, no período do dia, vou trabalhar somente com BTCUSD E GOLD.
Aviso de risco: os nossos serviços envolvem risco significativo e pode resultar em perda de capital investido.
Non ci sono recensioni