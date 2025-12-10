SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Scalper Bitcoin
Wellington Temotio De Alcantara

Scalper Bitcoin

Wellington Temotio De Alcantara
0 recensioni
47 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 14
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
166
Profit Trade:
81 (48.79%)
Loss Trade:
85 (51.20%)
Best Trade:
64.88 USD
Worst Trade:
-78.08 USD
Profitto lordo:
424.30 USD (2 584 810 pips)
Perdita lorda:
-629.82 USD (2 311 901 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (81.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
81.97 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
82 (49.40%)
Short Trade:
84 (50.60%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-1.24 USD
Profitto medio:
5.24 USD
Perdita media:
-7.41 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-159.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.94 USD (14)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
237.00 USD
Massimale:
335.72 USD (218.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 74
GOLD 32
EURUSD 15
ETHUSD 6
BCHUSD 6
USDCHF 4
SILVER 4
NZDUSD 3
XRPUSD 2
SHIBUSD 2
GBPJPY 2
ZECUSD 1
ICPUSD 1
FILUSD 1
XAUEUR 1
ETHEUR 1
ETHGBP 1
CHFJPY 1
EURCHF 1
CADJPY 1
Ferrari 1
US30-SEP25 1
LTCUSD 1
SOLUSD 1
1INCHUSD 1
DOGEUSD 1
CHZUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -65
GOLD -39
EURUSD -3
ETHUSD 3
BCHUSD -3
USDCHF -2
SILVER -9
NZDUSD -1
XRPUSD -18
SHIBUSD -11
GBPJPY -1
ZECUSD -4
ICPUSD -4
FILUSD -2
XAUEUR 0
ETHEUR -3
ETHGBP -2
CHFJPY 4
EURCHF -2
CADJPY -1
Ferrari -4
US30-SEP25 -10
LTCUSD -2
SOLUSD 2
1INCHUSD -13
DOGEUSD -12
CHZUSD -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 338K
GOLD -3K
EURUSD -319
ETHUSD 14K
BCHUSD -1.4K
USDCHF -196
SILVER -135
NZDUSD -92
XRPUSD -21K
SHIBUSD -213
GBPJPY -185
ZECUSD -212
ICPUSD -400
FILUSD -200
XAUEUR 13
ETHEUR -14K
ETHGBP -14K
CHFJPY 573
EURCHF -145
CADJPY -197
Ferrari -12K
US30-SEP25 -9.8K
LTCUSD -335
SOLUSD 528
1INCHUSD -24
DOGEUSD -1.9K
CHZUSD -51
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.88 USD
Worst Trade: -78 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +81.97 USD
Massima perdita consecutiva: -159.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Gostei de operar desde de pequeno, para mim é uma janela aberta para novos horizontes.
Bem, se alguém te disse que teremos lucro, não é garantia. 
Opero com Bollinger e RSI Simples.
Posso operar todos os dias, no período do dia, vou trabalhar somente com BTCUSD E GOLD.
Aviso de risco: os nossos serviços envolvem risco significativo e pode resultar em perda de capital investido.
Non ci sono recensioni
2025.12.10 04:22
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 11.96% of days out of the 326 days of the signal's entire lifetime.
