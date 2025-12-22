- Crescita
Trade:
154
Profit Trade:
87 (56.49%)
Loss Trade:
67 (43.51%)
Best Trade:
6.00 USD
Worst Trade:
-2.98 USD
Profitto lordo:
27.49 USD (118 662 pips)
Perdita lorda:
-41.13 USD (3 646 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (4.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.45 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
162 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
-0.92
Long Trade:
73 (47.40%)
Short Trade:
81 (52.60%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
0.32 USD
Perdita media:
-0.61 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.80 USD (7)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.64 USD
Massimale:
14.84 USD (206.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD_
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD_
|-13
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD_
|-1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Best Trade: +6.00 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +4.38 USD
Massima perdita consecutiva: -1.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CFI2-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
