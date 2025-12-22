SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ForexDelight
Armstrong Caleb Uzoagwa

ForexDelight

Armstrong Caleb Uzoagwa
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
0%
CFI2-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
154
Profit Trade:
87 (56.49%)
Loss Trade:
67 (43.51%)
Best Trade:
6.00 USD
Worst Trade:
-2.98 USD
Profitto lordo:
27.49 USD (118 662 pips)
Perdita lorda:
-41.13 USD (3 646 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (4.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.45 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
162 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
-0.92
Long Trade:
73 (47.40%)
Short Trade:
81 (52.60%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
0.32 USD
Perdita media:
-0.61 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.80 USD (7)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.64 USD
Massimale:
14.84 USD (206.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD_ 152
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD_ -13
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD_ -1.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.00 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +4.38 USD
Massima perdita consecutiva: -1.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CFI2-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

CFI Real
Non ci sono recensioni
2025.12.22 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 15:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 14:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.10 04:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 149 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati