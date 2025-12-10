SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Account one
Zhenqing Liu

Account one

Zhenqing Liu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
1 (20.00%)
Loss Trade:
4 (80.00%)
Best Trade:
0.22 USD
Worst Trade:
-3.60 USD
Profitto lordo:
0.22 USD (32 pips)
Perdita lorda:
-7.45 USD (622 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.22 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.98
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
40.59%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.03
Profitto previsto:
-1.45 USD
Profitto medio:
0.22 USD
Perdita media:
-1.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.07 USD (3)
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.23 USD
Massimale:
7.23 USD (0.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.67% (7.01 USD)
Per equità:
0.43% (4.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -590
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.22 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +0.22 USD
Massima perdita consecutiva: -5.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.84 × 735
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.10 05:22
Share of trading days is too low
2025.12.10 05:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 04:22
Share of trading days is too low
2025.12.10 04:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 03:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 03:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 03:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 03:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 03:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Account one
40USD al mese
-1%
0
0
USD
1K
USD
1
68%
5
20%
100%
0.02
-1.45
USD
1%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.