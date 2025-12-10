- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
14 (93.33%)
Loss Trade:
1 (6.67%)
Best Trade:
15.00 USD
Worst Trade:
-2.28 USD
Profitto lordo:
50.37 USD (1 794 pips)
Perdita lorda:
-2.28 USD (227 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (50.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.37 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.80
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
105.98%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
21.09
Long Trade:
10 (66.67%)
Short Trade:
5 (33.33%)
Fattore di profitto:
22.09
Profitto previsto:
3.21 USD
Profitto medio:
3.60 USD
Perdita media:
-2.28 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.28 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.28 USD
Massimale:
2.28 USD (1.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.82% (1.16 USD)
Per equità:
54.18% (103.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD_
|12
|OILCash
|2
|SILVER_
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD_
|32
|OILCash
|1
|SILVER_
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD_
|1.4K
|OILCash
|3
|SILVER_
|149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.00 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +50.37 USD
Massima perdita consecutiva: -2.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
试一下。
Non ci sono recensioni