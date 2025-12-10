SegnaliSezioni
Shu Jun Zhao

Turn2win

Shu Jun Zhao
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 34%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
14 (93.33%)
Loss Trade:
1 (6.67%)
Best Trade:
15.00 USD
Worst Trade:
-2.28 USD
Profitto lordo:
50.37 USD (1 794 pips)
Perdita lorda:
-2.28 USD (227 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (50.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.37 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.80
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
105.98%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
21.09
Long Trade:
10 (66.67%)
Short Trade:
5 (33.33%)
Fattore di profitto:
22.09
Profitto previsto:
3.21 USD
Profitto medio:
3.60 USD
Perdita media:
-2.28 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.28 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.28 USD
Massimale:
2.28 USD (1.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.82% (1.16 USD)
Per equità:
54.18% (103.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD_ 12
OILCash 2
SILVER_ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD_ 32
OILCash 1
SILVER_ 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD_ 1.4K
OILCash 3
SILVER_ 149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.00 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +50.37 USD
Massima perdita consecutiva: -2.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

试一下。
2025.12.10 03:22
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 02:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
