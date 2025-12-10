- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|5.1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Strategia di Scalping Basata su Massimi e Minimi
Rapporto Rischio–Rendimento: 1:2
Utilizzo una strategia di scalping che si concentra sulla struttura dei massimi e minimi giornalieri del mercato. Ogni operazione è gestita con un chiaro quadro di rischio. Ad esempio:
-
Ogni trade in perdita comporta solo 1 $ di perdita
-
Ogni trade in profitto mira a 2 $ di guadagno
Questo approccio è progettato per mantenere una performance costante, anche durante periodi di perdite consecutive, grazie a un rapporto rischio–rendimento favorevole.
Unendoti al mio servizio di copytrade, tutte le posizioni verranno eseguite e gestite automaticamente con gli stessi parametri che utilizzo nelle mie operazioni.
