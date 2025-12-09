- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
11 (78.57%)
Loss Trade:
3 (21.43%)
Best Trade:
1 217.00 JPY
Worst Trade:
-1 245.00 JPY
Profitto lordo:
7 143.00 JPY (3 125 pips)
Perdita lorda:
-1 708.00 JPY (617 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (4 251.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
4 251.00 JPY (6)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.18
Long Trade:
12 (85.71%)
Short Trade:
2 (14.29%)
Fattore di profitto:
4.18
Profitto previsto:
388.21 JPY
Profitto medio:
649.36 JPY
Perdita media:
-569.33 JPY
Massime perdite consecutive:
3 (-1 708.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-1 708.00 JPY (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
1 708.00 JPY (7.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|48
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 217.00 JPY
Worst Trade: -1 245 JPY
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4 251.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -1 708.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni