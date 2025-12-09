SegnaliSezioni
Tetsuya Okui

HFM trader

0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
11 (78.57%)
Loss Trade:
3 (21.43%)
Best Trade:
1 217.00 JPY
Worst Trade:
-1 245.00 JPY
Profitto lordo:
7 143.00 JPY (3 125 pips)
Perdita lorda:
-1 708.00 JPY (617 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (4 251.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
4 251.00 JPY (6)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.18
Long Trade:
12 (85.71%)
Short Trade:
2 (14.29%)
Fattore di profitto:
4.18
Profitto previsto:
388.21 JPY
Profitto medio:
649.36 JPY
Perdita media:
-569.33 JPY
Massime perdite consecutive:
3 (-1 708.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-1 708.00 JPY (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
1 708.00 JPY (7.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr 48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr 2.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 217.00 JPY
Worst Trade: -1 245 JPY
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4 251.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -1 708.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.12.10 00:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 00:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
