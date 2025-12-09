SegnaliSezioni
Xhsn Alxssafy

The sniper

Xhsn Alxssafy
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 101%
Exness-MT5Real32
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
266
Profit Trade:
183 (68.79%)
Loss Trade:
83 (31.20%)
Best Trade:
66.25 USD
Worst Trade:
-15.33 USD
Profitto lordo:
854.80 USD (959 774 pips)
Perdita lorda:
-302.54 USD (1 029 147 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (107.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
235.44 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
72.06%
Massimo carico di deposito:
72.47%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
266
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
5.42
Long Trade:
181 (68.05%)
Short Trade:
85 (31.95%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
2.08 USD
Profitto medio:
4.67 USD
Perdita media:
-3.65 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-101.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.85 USD (10)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
101.85 USD (8.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.92% (101.85 USD)
Per equità:
48.83% (442.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 148
XAUUSDm 118
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm 433
XAUUSDm 120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm -113K
XAUUSDm 44K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +66.25 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +107.92 USD
Massima perdita consecutiva: -101.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

أAlgorithmic and cumulative network trading Session times include breaks to ensure the account is not compromised or for other reasons.
Non ci sono recensioni
2025.12.09 23:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 23:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 22:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 22:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
