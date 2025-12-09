- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
0.93 USD
Worst Trade:
-0.83 USD
Profitto lordo:
0.93 USD (935 pips)
Perdita lorda:
-0.83 USD (830 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.93 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
42.83%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
0.93 USD
Perdita media:
-0.83 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.83 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.83 USD
Massimale:
0.83 USD (0.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.96% (5.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|105
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.93 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.93 USD
Massima perdita consecutiva: -0.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
300
USD
USD
1
0%
2
50%
100%
1.12
0.05
USD
USD
2%
1:100