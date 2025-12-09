- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 734
Profit Trade:
3 632 (76.72%)
Loss Trade:
1 102 (23.28%)
Best Trade:
6 894.00 USD
Worst Trade:
-9 359.00 USD
Profitto lordo:
229 694.79 USD (1 685 979 pips)
Perdita lorda:
-157 510.56 USD (1 856 265 pips)
Vincite massime consecutive:
81 (1 045.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 800.36 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.15%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
131
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.30
Long Trade:
2 303 (48.65%)
Short Trade:
2 431 (51.35%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
15.25 USD
Profitto medio:
63.24 USD
Perdita media:
-142.93 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-827.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 976.00 USD (2)
Crescita mensile:
201.13%
Previsione annuale:
2 440.39%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 502.73 USD
Massimale:
21 849.89 USD (45.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.06% (12 265.58 USD)
Per equità:
2.51% (1 041.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|4349
|AUDCAD-STD
|199
|GBPUSD-STD
|66
|EURUSD-STD
|36
|GBPJPY-STD
|24
|EURJPY-STD
|20
|USDCAD-STD
|9
|CHFJPY-STD
|8
|NZDCAD-STD
|5
|USDJPY-STD
|4
|AUDNZD-STD
|3
|AUDUSD-STD
|3
|XAUAUD-STD
|3
|GBPCAD-STD
|3
|EURCHF-STD
|1
|USDCHF-STD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-STD
|65K
|AUDCAD-STD
|-313
|GBPUSD-STD
|822
|EURUSD-STD
|876
|GBPJPY-STD
|2.3K
|EURJPY-STD
|4.1K
|USDCAD-STD
|-1K
|CHFJPY-STD
|-21
|NZDCAD-STD
|-57
|USDJPY-STD
|148
|AUDNZD-STD
|7
|AUDUSD-STD
|107
|XAUAUD-STD
|13
|GBPCAD-STD
|284
|EURCHF-STD
|10
|USDCHF-STD
|73
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-STD
|-89K
|AUDCAD-STD
|-13K
|GBPUSD-STD
|-1.3K
|EURUSD-STD
|431
|GBPJPY-STD
|3.5K
|EURJPY-STD
|5.4K
|USDCAD-STD
|-592
|CHFJPY-STD
|-7.8K
|NZDCAD-STD
|-624
|USDJPY-STD
|229
|AUDNZD-STD
|47
|AUDUSD-STD
|101
|XAUAUD-STD
|130
|GBPCAD-STD
|353
|EURCHF-STD
|24
|USDCHF-STD
|38
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6 894.00 USD
Worst Trade: -9 359 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 045.84 USD
Massima perdita consecutiva: -827.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
622%
0
0
USD
USD
42K
USD
USD
22
93%
4 734
76%
100%
1.45
15.25
USD
USD
50%
1:500