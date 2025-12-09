SegnaliSezioni
Juan Diego Parraga

Simple Trading

Juan Diego Parraga
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 622%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 734
Profit Trade:
3 632 (76.72%)
Loss Trade:
1 102 (23.28%)
Best Trade:
6 894.00 USD
Worst Trade:
-9 359.00 USD
Profitto lordo:
229 694.79 USD (1 685 979 pips)
Perdita lorda:
-157 510.56 USD (1 856 265 pips)
Vincite massime consecutive:
81 (1 045.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 800.36 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.15%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
131
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.30
Long Trade:
2 303 (48.65%)
Short Trade:
2 431 (51.35%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
15.25 USD
Profitto medio:
63.24 USD
Perdita media:
-142.93 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-827.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 976.00 USD (2)
Crescita mensile:
201.13%
Previsione annuale:
2 440.39%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 502.73 USD
Massimale:
21 849.89 USD (45.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.06% (12 265.58 USD)
Per equità:
2.51% (1 041.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 4349
AUDCAD-STD 199
GBPUSD-STD 66
EURUSD-STD 36
GBPJPY-STD 24
EURJPY-STD 20
USDCAD-STD 9
CHFJPY-STD 8
NZDCAD-STD 5
USDJPY-STD 4
AUDNZD-STD 3
AUDUSD-STD 3
XAUAUD-STD 3
GBPCAD-STD 3
EURCHF-STD 1
USDCHF-STD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD 65K
AUDCAD-STD -313
GBPUSD-STD 822
EURUSD-STD 876
GBPJPY-STD 2.3K
EURJPY-STD 4.1K
USDCAD-STD -1K
CHFJPY-STD -21
NZDCAD-STD -57
USDJPY-STD 148
AUDNZD-STD 7
AUDUSD-STD 107
XAUAUD-STD 13
GBPCAD-STD 284
EURCHF-STD 10
USDCHF-STD 73
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD -89K
AUDCAD-STD -13K
GBPUSD-STD -1.3K
EURUSD-STD 431
GBPJPY-STD 3.5K
EURJPY-STD 5.4K
USDCAD-STD -592
CHFJPY-STD -7.8K
NZDCAD-STD -624
USDJPY-STD 229
AUDNZD-STD 47
AUDUSD-STD 101
XAUAUD-STD 130
GBPCAD-STD 353
EURCHF-STD 24
USDCHF-STD 38
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 894.00 USD
Worst Trade: -9 359 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 045.84 USD
Massima perdita consecutiva: -827.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.09 19:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 19:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 19:13
A large drawdown may occur on the account again
