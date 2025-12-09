SegnaliSezioni
Anthony Henry Dmello

PALACE

Anthony Henry Dmello
0 recensioni
175 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
111
Profit Trade:
97 (87.38%)
Loss Trade:
14 (12.61%)
Best Trade:
11.96 USD
Worst Trade:
-59.97 USD
Profitto lordo:
326.09 USD (197 915 pips)
Perdita lorda:
-128.60 USD (69 346 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (94.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.70 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.28
Long Trade:
88 (79.28%)
Short Trade:
23 (20.72%)
Fattore di profitto:
2.54
Profitto previsto:
1.78 USD
Profitto medio:
3.36 USD
Perdita media:
-9.19 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.97 USD (1)
Crescita mensile:
40.56%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.46 USD
Massimale:
60.19 USD (28.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 85
XAGUSD 9
GBPJPY 5
EURJPY 5
EURAUD 3
WTI 2
BTCUSD 1
EURGBP 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 151
XAGUSD 35
GBPJPY 1
EURJPY 5
EURAUD 1
WTI 3
BTCUSD 0
EURGBP 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 105K
XAGUSD 12K
GBPJPY -525
EURJPY 662
EURAUD 122
WTI 31
BTCUSD 12K
EURGBP 27
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.96 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +94.70 USD
Massima perdita consecutiva: -5.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
ICMarketsSC-MT5-4
0.45 × 11
ICMarketsSC-MT5-2
0.49 × 107
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 65
Tickmill-Live
3.33 × 3
OANDA-Live-1
3.64 × 61
FXCC1-Trade
4.00 × 2
ClonTrader-Live
4.25 × 12
Exness-MT5Real10
4.27 × 22
Ava-Real 1-MT5
4.50 × 2
BabilFinancial-LIVE
5.50 × 2
Swissquote-Server
5.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
6.00 × 2
StriforLLC-Live
6.00 × 1
RoboForex-Pro
6.62 × 259
FxPro-MT5
7.00 × 2
FXGT-Live
7.57 × 7
XMGlobal-MT5 2
8.00 × 1
Exness-MT5Real15
8.75 × 12
Exness-MT5Real5
8.97 × 98
VantageInternational-Live 10
11.00 × 2
2025.12.09 18:13
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 1.15% of days out of the 1222 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 18:13
80% of trades performed within 8 days. This comprises 0.65% of days out of the 1222 days of the signal's entire lifetime.
