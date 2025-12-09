- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
111
Profit Trade:
97 (87.38%)
Loss Trade:
14 (12.61%)
Best Trade:
11.96 USD
Worst Trade:
-59.97 USD
Profitto lordo:
326.09 USD (197 915 pips)
Perdita lorda:
-128.60 USD (69 346 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (94.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.70 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.28
Long Trade:
88 (79.28%)
Short Trade:
23 (20.72%)
Fattore di profitto:
2.54
Profitto previsto:
1.78 USD
Profitto medio:
3.36 USD
Perdita media:
-9.19 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.97 USD (1)
Crescita mensile:
40.56%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.46 USD
Massimale:
60.19 USD (28.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|XAGUSD
|9
|GBPJPY
|5
|EURJPY
|5
|EURAUD
|3
|WTI
|2
|BTCUSD
|1
|EURGBP
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|151
|XAGUSD
|35
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|5
|EURAUD
|1
|WTI
|3
|BTCUSD
|0
|EURGBP
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|105K
|XAGUSD
|12K
|GBPJPY
|-525
|EURJPY
|662
|EURAUD
|122
|WTI
|31
|BTCUSD
|12K
|EURGBP
|27
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.96 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +94.70 USD
Massima perdita consecutiva: -5.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.36 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.49 × 107
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 65
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
OANDA-Live-1
|3.64 × 61
|
FXCC1-Trade
|4.00 × 2
|
ClonTrader-Live
|4.25 × 12
|
Exness-MT5Real10
|4.27 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|4.50 × 2
|
BabilFinancial-LIVE
|5.50 × 2
|
Swissquote-Server
|5.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|6.00 × 2
|
StriforLLC-Live
|6.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.62 × 259
|
FxPro-MT5
|7.00 × 2
|
FXGT-Live
|7.57 × 7
|
XMGlobal-MT5 2
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|8.75 × 12
|
Exness-MT5Real5
|8.97 × 98
|
VantageInternational-Live 10
|11.00 × 2
