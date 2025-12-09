SegnaliSezioni
Michel Braeunig

Michel Neu

Michel Braeunig
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 55 USD al mese
crescita dal 2025 12%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
177
Profit Trade:
111 (62.71%)
Loss Trade:
66 (37.29%)
Best Trade:
18.75 EUR
Worst Trade:
-12.68 EUR
Profitto lordo:
606.10 EUR (76 701 pips)
Perdita lorda:
-222.29 EUR (10 164 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (22.84 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
52.68 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
28.13%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
189
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
10.64
Long Trade:
103 (58.19%)
Short Trade:
74 (41.81%)
Fattore di profitto:
2.73
Profitto previsto:
2.17 EUR
Profitto medio:
5.46 EUR
Perdita media:
-3.37 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-19.55 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-31.08 EUR (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.58 EUR
Massimale:
36.06 EUR (0.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.99% (36.06 EUR)
Per equità:
5.21% (173.66 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 174
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 425
BTCUSD 12
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 3.6K
BTCUSD 63K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.75 EUR
Worst Trade: -13 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +22.84 EUR
Massima perdita consecutiva: -19.55 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.09 21:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 18:13
Share of trading days is too low
2025.12.09 18:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 18:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 18:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 17:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 17:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 17:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 17:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 17:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Michel Neu
55USD al mese
12%
0
0
USD
3.7K
EUR
1
100%
177
62%
100%
2.72
2.17
EUR
5%
1:500
Copia

