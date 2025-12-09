- Crescita
Trade:
4
Profit Trade:
2 (50.00%)
Loss Trade:
2 (50.00%)
Best Trade:
84.46 USD
Worst Trade:
-55.93 USD
Profitto lordo:
152.86 USD (202 pips)
Perdita lorda:
-121.32 USD (102 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (152.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
152.86 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
4 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
7.89 USD
Profitto medio:
76.43 USD
Perdita media:
-60.66 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-110.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-110.49 USD (2)
Crescita mensile:
5.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
121.32 USD
Massimale:
121.32 USD (20.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|100
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +84.46 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +152.86 USD
Massima perdita consecutiva: -110.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.75 × 16
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.51 × 63
|
Exness-MT5Real3
|1.67 × 3
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
Tickmill-Live
|1.94 × 5323
|
AdmiralMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Alpari-MT5
|2.00 × 4
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.15 × 40
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.50 × 8
|
Coinexx-Live
|2.90 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.94 × 115
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 4
|3.05 × 269
