- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
1 (10.00%)
Loss Trade:
9 (90.00%)
Best Trade:
54.64 USD
Worst Trade:
-35.65 USD
Profitto lordo:
54.64 USD (2 731 pips)
Perdita lorda:
-106.50 USD (248 300 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (54.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.64 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.43
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
33 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
3 (30.00%)
Short Trade:
7 (70.00%)
Fattore di profitto:
0.51
Profitto previsto:
-5.19 USD
Profitto medio:
54.64 USD
Perdita media:
-11.83 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-106.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-106.50 USD (9)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.86 USD
Massimale:
106.50 USD (99.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD#
|5
|USDJPY#
|4
|GOLD#
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD#
|-52
|USDJPY#
|-54
|GOLD#
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD#
|-248K
|USDJPY#
|-430
|GOLD#
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.64 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +54.64 USD
Massima perdita consecutiva: -106.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
