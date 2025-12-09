- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
11 (50.00%)
Loss Trade:
11 (50.00%)
Best Trade:
381.20 USD
Worst Trade:
-248.47 USD
Profitto lordo:
675.16 USD (18 383 894 pips)
Perdita lorda:
-603.60 USD (503 802 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
381.20 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.82%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
14 (63.64%)
Short Trade:
8 (36.36%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
3.25 USD
Profitto medio:
61.38 USD
Perdita media:
-54.87 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-30.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-248.47 USD (1)
Crescita mensile:
1.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
225.83 USD
Massimale:
248.47 USD (4.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|299
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-143K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +381.20 USD
Worst Trade: -248 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.25 USD
Massima perdita consecutiva: -30.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
Following trend
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
1
0%
22
50%
100%
1.11
3.25
USD
USD
0%
1:100