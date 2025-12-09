SegnaliSezioni
Asep Purqonudin

Sea Moszy

Asep Purqonudin
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.36 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.36 USD (442 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (5.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.36 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.99%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.36 USD
Profitto medio:
5.36 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 442
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.36 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.36 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 20
ATCBrokers-Live
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 4
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
CapitalTrustMarkets-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 2
Nefteprombank-Real
0.00 × 4
XM.COM-Real 3
0.00 × 2
ForexServer-Real
0.00 × 2
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 6
MBTrading-Live
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 2
Activtrades-Classic Server
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 2
WWM-Live
0.00 × 1
XM.COM-Real 1
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 5
Exness-Real29
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 3
TraDesto-Live
0.00 × 4
195 più
Welcome Investor

Plan your trade. Trade your plan

Maximum Monthly Lose   =  4%

Maximum Drawdown       = 20%


Expected Monthly Profit  = 6%

Expected Profit 50% Per Year

Active Stop Loss And Take Profi

It is recommended to copy signals using the same broker to minimize price differences.
Non ci sono recensioni
2025.12.09 16:10
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.09 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 16:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sea Moszy
32USD al mese
0%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
1
100%
100%
n/a
5.36
USD
0%
1:200
