Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
10.00 USD
Worst Trade:
-5.00 USD
Profitto lordo:
25.00 USD (20 000 pips)
Perdita lorda:
-5.00 USD (5 000 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (15.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.86
Attività di trading:
51.30%
Massimo carico di deposito:
35.69%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
4.00
Long Trade:
5 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.00
Profitto previsto:
4.00 USD
Profitto medio:
6.25 USD
Perdita media:
-5.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.00 USD (1)
Crescita mensile:
20.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.00 USD (4.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.35% (5.00 USD)
Per equità:
50.14% (60.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
