Trade:
44
Profit Trade:
26 (59.09%)
Loss Trade:
18 (40.91%)
Best Trade:
9.03 AUD
Worst Trade:
-16.67 AUD
Profitto lordo:
58.01 AUD (11 621 pips)
Perdita lorda:
-80.63 AUD (14 592 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (20.42 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
20.42 AUD (6)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
5.90%
Massimo carico di deposito:
7.94%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
23 (52.27%)
Short Trade:
21 (47.73%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-0.51 AUD
Profitto medio:
2.23 AUD
Perdita media:
-4.48 AUD
Massime perdite consecutive:
4 (-1.34 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-27.11 AUD (2)
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.51 AUD
Massimale:
47.29 AUD (5.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.67% (47.29 AUD)
Per equità:
1.46% (11.94 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|USTEC
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-18
|USTEC
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.4K
|USTEC
|448
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.03 AUD
Worst Trade: -17 AUD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.42 AUD
Massima perdita consecutiva: -1.34 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 90
|
Exness-MT5Real15
|5.87 × 357
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|24.04 × 299
|
Exness-MT5Real
|28.11 × 110
This signal uses a no-martingale, no-grid trading strategy with strict and transparent risk management. Every trade is placed with automatic Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) to maintain disciplined control over exposure.
The strategy runs on a fixed 1% risk per position, making it ideal for traders who prioritize safety and smooth long-term growth.
To follow this signal effectively, the minimum recommended capital is 550 USD.
Recommended Broker: Exness – Pro Account for optimal spreads and execution.
Key characteristics:
✔️ No Martingale
✔️ No Grid
✔️ Auto TP & SL on every trade
✔️ Maximum 1% risk per trade
✔️ Minimum capital: 550 USD
✔️ Recommended broker: Exness Pro Account
✔️ Built for consistent, controlled performance
