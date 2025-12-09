SegnaliSezioni
I Gede Nyoman Ardi Supartha M Kep

ARDS

I Gede Nyoman Ardi Supartha M Kep
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
26 (59.09%)
Loss Trade:
18 (40.91%)
Best Trade:
9.03 AUD
Worst Trade:
-16.67 AUD
Profitto lordo:
58.01 AUD (11 621 pips)
Perdita lorda:
-80.63 AUD (14 592 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (20.42 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
20.42 AUD (6)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
5.90%
Massimo carico di deposito:
7.94%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
23 (52.27%)
Short Trade:
21 (47.73%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-0.51 AUD
Profitto medio:
2.23 AUD
Perdita media:
-4.48 AUD
Massime perdite consecutive:
4 (-1.34 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-27.11 AUD (2)
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.51 AUD
Massimale:
47.29 AUD (5.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.67% (47.29 AUD)
Per equità:
1.46% (11.94 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 43
USTEC 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -18
USTEC 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.4K
USTEC 448
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.03 AUD
Worst Trade: -17 AUD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.42 AUD
Massima perdita consecutiva: -1.34 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
0.00 × 20
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
4.48 × 90
Exness-MT5Real15
5.87 × 357
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
24.04 × 299
Exness-MT5Real
28.11 × 110
This signal uses a no-martingale, no-grid trading strategy with strict and transparent risk management. Every trade is placed with automatic Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) to maintain disciplined control over exposure.

The strategy runs on a fixed 1% risk per position, making it ideal for traders who prioritize safety and smooth long-term growth.
To follow this signal effectively, the minimum recommended capital is 550 USD.

Recommended Broker: Exness – Pro Account for optimal spreads and execution.

Key characteristics:

✔️ No Martingale

✔️ No Grid

✔️ Auto TP & SL on every trade

✔️ Maximum 1% risk per trade

✔️ Minimum capital: 550 USD

✔️ Recommended broker: Exness Pro Account

✔️ Built for consistent, controlled performance
Non ci sono recensioni
2025.12.10 10:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 09:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 08:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 20:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 19:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 15:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 15:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 15:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 14:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 14:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 14:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.09 14:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 14:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 14:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
