- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
137.86 USD
Worst Trade:
-55.80 USD
Profitto lordo:
294.19 USD (19 456 pips)
Perdita lorda:
-55.80 USD (2 426 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (237.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
237.92 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.88
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
4.27
Long Trade:
2 (40.00%)
Short Trade:
3 (60.00%)
Fattore di profitto:
5.27
Profitto previsto:
47.68 USD
Profitto medio:
73.55 USD
Perdita media:
-55.80 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-55.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.80 USD (1)
Crescita mensile:
36.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
55.80 USD (7.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|238
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +137.86 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +237.92 USD
Massima perdita consecutiva: -55.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
