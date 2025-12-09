- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
235
Profit Trade:
206 (87.65%)
Loss Trade:
29 (12.34%)
Best Trade:
3 461.82 USD
Worst Trade:
-1 833.78 USD
Profitto lordo:
25 048.71 USD (9 645 pips)
Perdita lorda:
-15 286.64 USD (6 590 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (1 572.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 643.36 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.45%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
2.80
Long Trade:
130 (55.32%)
Short Trade:
105 (44.68%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
41.54 USD
Profitto medio:
121.60 USD
Perdita media:
-527.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3 485.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 485.90 USD (2)
Crescita mensile:
3.45%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
980.83 USD
Massimale:
3 485.90 USD (5.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.67% (430.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|62
|EURUSD
|36
|NZDUSD
|33
|AUDUSD
|31
|EURGBP
|26
|USDCHF
|23
|GBPUSD
|23
|AUDCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|994
|EURUSD
|1.4K
|NZDUSD
|1.4K
|AUDUSD
|1K
|EURGBP
|1.4K
|USDCHF
|2.5K
|GBPUSD
|984
|AUDCAD
|22
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-833
|EURUSD
|537
|NZDUSD
|645
|AUDUSD
|437
|EURGBP
|414
|USDCHF
|1.2K
|GBPUSD
|589
|AUDCAD
|31
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 461.82 USD
Worst Trade: -1 834 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 572.28 USD
Massima perdita consecutiva: -3 485.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
65K
USD
USD
17
0%
235
87%
100%
1.63
41.54
USD
USD
1%
1:500