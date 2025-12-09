SegnaliSezioni
Majd Sabah

Acc1

Majd Sabah
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
235
Profit Trade:
206 (87.65%)
Loss Trade:
29 (12.34%)
Best Trade:
3 461.82 USD
Worst Trade:
-1 833.78 USD
Profitto lordo:
25 048.71 USD (9 645 pips)
Perdita lorda:
-15 286.64 USD (6 590 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (1 572.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 643.36 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.45%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
2.80
Long Trade:
130 (55.32%)
Short Trade:
105 (44.68%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
41.54 USD
Profitto medio:
121.60 USD
Perdita media:
-527.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3 485.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 485.90 USD (2)
Crescita mensile:
3.45%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
980.83 USD
Massimale:
3 485.90 USD (5.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.67% (430.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 62
EURUSD 36
NZDUSD 33
AUDUSD 31
EURGBP 26
USDCHF 23
GBPUSD 23
AUDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 994
EURUSD 1.4K
NZDUSD 1.4K
AUDUSD 1K
EURGBP 1.4K
USDCHF 2.5K
GBPUSD 984
AUDCAD 22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD -833
EURUSD 537
NZDUSD 645
AUDUSD 437
EURGBP 414
USDCHF 1.2K
GBPUSD 589
AUDCAD 31
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 461.82 USD
Worst Trade: -1 834 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 572.28 USD
Massima perdita consecutiva: -3 485.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Acc1
30USD al mese
0%
0
0
USD
65K
USD
17
0%
235
87%
100%
1.63
41.54
USD
1%
1:500
