- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-1.81 USD
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.42%
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.81 USD
Massimale:
1.81 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.81 USD)
Per equità:
0.12% (115.12 USD)
Distribuzione
Nessun dato
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
**📌 Signal Description**
This signal focuses on **high-quality, low-frequency setups** across three highly stable cross-pairs:
**EURUSD, AUDUSD, GBPUSD.**
These pairs are chosen for their smoother volatility profile, allowing the strategy to maintain **low drawdown and consistent monthly returns**.
### **⚙️ Strategy Logic**
- ✔️ Selective entries only — **low number of trades, but high-probability setups**
- ✔️ Martingale 1.25X
- ✔️ Grid system: **maximum of 10 grid levels only**
- ✔️ Trailing stop enabled for optimized exit management
- ✔️ Lot size : **0.02% of equity**
- ✔️ Fully automated with protective logic
### **📈 Performance Philosophy**
The goal of this signal is **stability over aggression**.
All trades are opened with predefined risk and volatility filters, ensuring **smooth equity growth** even with a modest leverage of **1:20**.
Subscribers can expect **low drawdown**, controlled exposure, and a strong focus on capital preservation.
### **💼 Recommended Conditions**
- Minimum Deposit: **$1000+**
- Leverage: **1:20 or higher**
- Keep the platform running 24/5
- Use the same or similar broker for best mirroring
### **⚠️ Important**
This is not a high-frequency scalper. The system prioritizes **quality over quantity**, making it ideal for traders who prefer **consistent, stable returns with disciplined risk management**.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
1
0%
0
0%
100%
0.00
0.00
USD
USD
0%
1:200