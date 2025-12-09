SegnaliSezioni
Ashwin Yadav

Kidsh0t 3 Stable Growth

Ashwin Yadav
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-1.81 USD
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.42%
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.81 USD
Massimale:
1.81 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.81 USD)
Per equità:
0.12% (115.12 USD)

Distribuzione

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

**📌 Signal Description**

This signal focuses on **high-quality, low-frequency setups** across three highly stable cross-pairs:
**EURUSD, AUDUSD, GBPUSD.**

These pairs are chosen for their smoother volatility profile, allowing the strategy to maintain **low drawdown and consistent monthly returns**.

### **⚙️ Strategy Logic**

- ✔️ Selective entries only — **low number of trades, but high-probability setups**

- ✔️ Martingale 1.25X

- ✔️ Grid system: **maximum of 10 grid levels only**

- ✔️ Trailing stop enabled for optimized exit management

- ✔️ Lot size : **0.02% of equity**

- ✔️ Fully automated with protective logic

### **📈 Performance Philosophy**

The goal of this signal is **stability over aggression**.

All trades are opened with predefined risk and volatility filters, ensuring **smooth equity growth** even with a modest leverage of **1:20**.
Subscribers can expect **low drawdown**, controlled exposure, and a strong focus on capital preservation.

### **💼 Recommended Conditions**

- Minimum Deposit: **$1000+**

- Leverage: **1:20 or higher**

- Keep the platform running 24/5

- Use the same or similar broker for best mirroring

### **⚠️ Important**

This is not a high-frequency scalper. The system prioritizes **quality over quantity**, making it ideal for traders who prefer **consistent, stable returns with disciplined risk management**.
2025.12.09 09:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
