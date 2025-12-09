SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Scalping Terminator
Jayson Villanueva Dela Cruz

Scalping Terminator

Jayson Villanueva Dela Cruz
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.26 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
0.26 EUR (22 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
1 (0.26 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.26 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
22.83%
Massimo carico di deposito:
65.36%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.26 EUR
Profitto medio:
0.26 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
7.40% (0.56 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.26 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.26 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarkets-Live14
0.40 × 20
ICMarketsSC-Live06
0.53 × 30
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
1.22 × 9
LiteForex-ECN.com
1.58 × 12
RSGFinance-Live
9.95 × 40
GrandCapital-Server
24.00 × 4
base on my risk analysis 
Non ci sono recensioni
2025.12.09 09:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
