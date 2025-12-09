- Crescita
Trade:
92
Profit Trade:
66 (71.73%)
Loss Trade:
26 (28.26%)
Best Trade:
4.40 EUR
Worst Trade:
-3.78 EUR
Profitto lordo:
63.41 EUR (10 087 pips)
Perdita lorda:
-25.55 EUR (4 050 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (8.29 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
8.80 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.56%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
5.71
Long Trade:
47 (51.09%)
Short Trade:
45 (48.91%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
0.41 EUR
Profitto medio:
0.96 EUR
Perdita media:
-0.98 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-6.63 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6.63 EUR (3)
Crescita mensile:
3.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
6.63 EUR (0.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.64% (6.63 EUR)
Per equità:
2.61% (27.04 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|54
|EURUSD
|38
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|24
|EURUSD
|19
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|4.2K
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.40 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +8.29 EUR
Massima perdita consecutiva: -6.63 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US03-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Real 3
|0.00 × 23
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 36
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.21 × 14
|
EGlobal-Cent6
|0.43 × 40
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.88 × 17
|
XMGlobal-Real 26
|1.63 × 16
|
Axi-US03-Live
|2.04 × 48
Trading bot operating 24/5 on EUR/USD and GBP/JPY. Trades do not have Stop Loss and the bot executes strategic re-entries to offset (same lots, no martingale) and close in positive profits. Check the track record to see the % gain obtained.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
45USD al mese
4%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
2
100%
92
71%
100%
2.48
0.41
EUR
EUR
3%
1:500