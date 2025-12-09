SegnaliSezioni
Alberto Garcia Cabeza

ScalperBot

Alberto Garcia Cabeza
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 45 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Axi-US03-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
66 (71.73%)
Loss Trade:
26 (28.26%)
Best Trade:
4.40 EUR
Worst Trade:
-3.78 EUR
Profitto lordo:
63.41 EUR (10 087 pips)
Perdita lorda:
-25.55 EUR (4 050 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (8.29 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
8.80 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.56%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
5.71
Long Trade:
47 (51.09%)
Short Trade:
45 (48.91%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
0.41 EUR
Profitto medio:
0.96 EUR
Perdita media:
-0.98 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-6.63 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6.63 EUR (3)
Crescita mensile:
3.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
6.63 EUR (0.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.64% (6.63 EUR)
Per equità:
2.61% (27.04 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 54
EURUSD 38
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 24
EURUSD 19
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 4.2K
EURUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.40 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +8.29 EUR
Massima perdita consecutiva: -6.63 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US03-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Real 3
0.00 × 23
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 36
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.21 × 14
EGlobal-Cent6
0.43 × 40
VantageFXInternational-Live 4
0.88 × 17
XMGlobal-Real 26
1.63 × 16
Axi-US03-Live
2.04 × 48
Trading bot operating 24/5 on EUR/USD and GBP/JPY. Trades do not have Stop Loss and the bot executes strategic re-entries to offset (same lots, no martingale) and close in positive profits. Check the track record to see the % gain obtained.
Non ci sono recensioni
2025.12.09 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.