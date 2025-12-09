SegnaliSezioni
Diki Sahbana

Joyboy

Diki Sahbana
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 17%
XMGlobal-MT5 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
10.02 USD
Worst Trade:
-5.03 USD
Profitto lordo:
10.02 USD (1 001 pips)
Perdita lorda:
-5.03 USD (502 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (10.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.02 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
36.27%
Massimo carico di deposito:
31.08%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
0.99
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
2.50 USD
Profitto medio:
10.02 USD
Perdita media:
-5.03 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.03 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.03 USD
Massimale:
5.03 USD (16.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
7.96% (2.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 499
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.02 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.02 USD
Massima perdita consecutiva: -5.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.12.09 09:53
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.09 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.