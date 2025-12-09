SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Btcusd EA WWw JORGEaiea COM
Jorge Niz

Btcusd EA WWw JORGEaiea COM

Jorge Niz
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 15%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
718
Profit Trade:
515 (71.72%)
Loss Trade:
203 (28.27%)
Best Trade:
292.96 EUR
Worst Trade:
-146.73 EUR
Profitto lordo:
3 640.49 EUR (12 954 307 pips)
Perdita lorda:
-2 136.34 EUR (9 341 686 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (1 315.57 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 315.57 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.21%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
715
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.37
Long Trade:
372 (51.81%)
Short Trade:
346 (48.19%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
2.09 EUR
Profitto medio:
7.07 EUR
Perdita media:
-10.52 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-1 069.49 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 069.49 EUR (13)
Crescita mensile:
15.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
1 098.32 EUR (9.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.85% (1 098.32 EUR)
Per equità:
1.46% (165.70 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 718
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 3.6M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +292.96 EUR
Worst Trade: -147 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +1 315.57 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 069.49 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

www.jorgeaiea.com
Non ci sono recensioni
2025.12.09 02:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 02:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
