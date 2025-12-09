SegnaliSezioni
David Torres Villanueva

Trading Salvaje Ultima Markets

David Torres Villanueva
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 16%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
7.72 USD
Worst Trade:
-1.77 USD
Profitto lordo:
40.41 USD (4 014 pips)
Perdita lorda:
-2.59 USD (316 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (38.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.80 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.94
Attività di trading:
95.92%
Massimo carico di deposito:
3.09%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
16.52
Long Trade:
9 (75.00%)
Short Trade:
3 (25.00%)
Fattore di profitto:
15.60
Profitto previsto:
3.15 USD
Profitto medio:
4.04 USD
Perdita media:
-1.30 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.20 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.27 USD
Massimale:
2.29 USD (0.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.81% (2.26 USD)
Per equità:
3.12% (8.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 38
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 3.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.72 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +38.80 USD
Massima perdita consecutiva: -2.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.09 01:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 01:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.