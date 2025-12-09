- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
202
Profit Trade:
141 (69.80%)
Loss Trade:
61 (30.20%)
Best Trade:
10.72 USD
Worst Trade:
-22.22 USD
Profitto lordo:
137.16 USD (9 764 pips)
Perdita lorda:
-218.10 USD (12 370 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (16.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.76 USD (21)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.46%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
68 (33.66%)
Short Trade:
134 (66.34%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-0.40 USD
Profitto medio:
0.97 USD
Perdita media:
-3.58 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-4.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.08 USD (3)
Crescita mensile:
7.38%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
93.56 USD
Massimale:
98.52 USD (93.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.91% (1.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|62
|GBPUSD
|56
|AUDUSD
|44
|USDJPY
|27
|XAUUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|2
|EURGBP
|2
|USDCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-35
|GBPUSD
|-19
|AUDUSD
|3
|USDJPY
|-11
|XAUUSD
|-19
|USDCAD
|-4
|EURJPY
|0
|AUDJPY
|4
|EURGBP
|1
|USDCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1.6K
|GBPUSD
|-357
|AUDUSD
|202
|USDJPY
|-181
|XAUUSD
|-969
|USDCAD
|-509
|EURJPY
|31
|AUDJPY
|596
|EURGBP
|86
|USDCHF
|46
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.72 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +16.76 USD
Massima perdita consecutiva: -4.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.30 × 348
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 309
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live
|0.86 × 184
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 4
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.07 × 148
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
Darwinex-Live
|1.13 × 113
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 1662
|
Eightcap-Live
|1.19 × 254
|
ICMarkets-MT5
|1.23 × 229
|
TitanFX-MT5-01
|1.28 × 69
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
