Adeilson Costa Martins

Omnitrax

Adeilson Costa Martins
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
202
Profit Trade:
141 (69.80%)
Loss Trade:
61 (30.20%)
Best Trade:
10.72 USD
Worst Trade:
-22.22 USD
Profitto lordo:
137.16 USD (9 764 pips)
Perdita lorda:
-218.10 USD (12 370 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (16.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.76 USD (21)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.46%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
68 (33.66%)
Short Trade:
134 (66.34%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-0.40 USD
Profitto medio:
0.97 USD
Perdita media:
-3.58 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-4.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.08 USD (3)
Crescita mensile:
7.38%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
93.56 USD
Massimale:
98.52 USD (93.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.91% (1.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 62
GBPUSD 56
AUDUSD 44
USDJPY 27
XAUUSD 3
USDCAD 3
EURJPY 2
AUDJPY 2
EURGBP 2
USDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -35
GBPUSD -19
AUDUSD 3
USDJPY -11
XAUUSD -19
USDCAD -4
EURJPY 0
AUDJPY 4
EURGBP 1
USDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -1.6K
GBPUSD -357
AUDUSD 202
USDJPY -181
XAUUSD -969
USDCAD -509
EURJPY 31
AUDJPY 596
EURGBP 86
USDCHF 46
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.72 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +16.76 USD
Massima perdita consecutiva: -4.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.30 × 348
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tickmill-Live
0.86 × 184
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
ICTrading-MT5-4
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.07 × 148
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Darwinex-Live
1.13 × 113
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 1662
Eightcap-Live
1.19 × 254
ICMarkets-MT5
1.23 × 229
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Omnitrax Pro: trading robot with trading aid, news analysis, and price action. Turned R$5,000 into R$10,000 in 15 days. Direct operation via API on MT5, no delays. Proven daily profits.


Non ci sono recensioni
