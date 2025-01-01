SegnaliSezioni
Segnali / Quantum Valkyrie EA
404

Purtroppo, il segnale Quantum Valkyrie EA è disattivato e non disponibile

Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali di Bogdan Ion Puscasu:

Quantum Queen
Crescita
982%
Abbonati
0
Settimane
84
Trade
945
Vincita
76%
Fattore di profitto
2.88
DD massimo
36%
Quantum Emperor
Crescita
91%
Abbonati
0
Settimane
14
Trade
295
Vincita
89%
Fattore di profitto
2.49
DD massimo
29%
Quantum King
Crescita
125%
Abbonati
0
Settimane
16
Trade
123
Vincita
80%
Fattore di profitto
4.76
DD massimo
15%
Quantum Baron
Crescita
129%
Abbonati
0
Settimane
7
Trade
23
Vincita
82%
Fattore di profitto
19.43
DD massimo
20%
Quantum StarMan V2
Crescita
25%
Abbonati
0
Settimane
8
Trade
79
Vincita
75%
Fattore di profitto
2.12
DD massimo
8%
Quantum Valkyrie
Crescita
88%
Abbonati
0
Settimane
7
Trade
24
Vincita
83%
Fattore di profitto
1.73
DD massimo
11%

O seleziona da altri segnali 5 MetaTrader:

MSC Gold Stable Pro
Crescita
541%
Abbonati
19
Settimane
85
Trade
621
Vincita
79%
Fattore di profitto
2.34
DD massimo
34%
SwissBot Gold Guardian
Crescita
1 649%
Abbonati
8
Settimane
158
Trade
612
Vincita
78%
Fattore di profitto
3.89
DD massimo
32%
Deux ex machina
Crescita
5 208%
Abbonati
3
Settimane
239
Trade
1465
Vincita
75%
Fattore di profitto
1.86
DD massimo
26%
OnlyUJ
Crescita
260%
Abbonati
11
Settimane
73
Trade
446
Vincita
48%
Fattore di profitto
1.36
DD massimo
17%
MSC Gold Invest Pro
Crescita
545%
Abbonati
18
Settimane
130
Trade
1242
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.63
DD massimo
26%
Gold Reaper New V2 2
Crescita
126%
Abbonati
17
Settimane
58
Trade
564
Vincita
70%
Fattore di profitto
2.09
DD massimo
17%
Daily Gold Sniper
Crescita
671%
Abbonati
26
Settimane
46
Trade
144
Vincita
95%
Fattore di profitto
2.24
DD massimo
34%
Golden Nuggets
Crescita
761%
Abbonati
49
Settimane
30
Trade
669
Vincita
79%
Fattore di profitto
3.69
DD massimo
21%
NoPain MT5
Crescita
1 629%
Abbonati
82
Settimane
214
Trade
5528
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.68
DD massimo
21%
MagicGW audcad L
Crescita
1 638%
Abbonati
103
Settimane
52
Trade
1608
Vincita
79%
Fattore di profitto
5.89
DD massimo
33%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2348 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.