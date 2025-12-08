- Crescita
Trade:
78
Profit Trade:
44 (56.41%)
Loss Trade:
34 (43.59%)
Best Trade:
15 050.00 USD
Worst Trade:
-14 600.00 USD
Profitto lordo:
183 770.00 USD (4 118 pips)
Perdita lorda:
-89 109.00 USD (1 884 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (58 750.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58 750.00 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
3.99
Long Trade:
17 (21.79%)
Short Trade:
61 (78.21%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
1 213.60 USD
Profitto medio:
4 176.59 USD
Perdita media:
-2 620.85 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-10 350.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15 450.00 USD (2)
Crescita mensile:
60.56%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 969.00 USD
Massimale:
23 710.00 USD (59.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GCZ25d
|57
|GCG26d
|16
|SIH26d
|4
|SIZ25d
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GCZ25d
|96K
|GCG26d
|-2.8K
|SIH26d
|350
|SIZ25d
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GCZ25d
|2.2K
|GCG26d
|-23
|SIH26d
|30
|SIZ25d
|49
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15 050.00 USD
Worst Trade: -14 600 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +58 750.00 USD
Massima perdita consecutiva: -10 350.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "QuorionexMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
