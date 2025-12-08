SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Soham
Shailesh Nanubhai Bagdai

Soham

Shailesh Nanubhai Bagdai
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
0%
QuorionexMarkets-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
44 (56.41%)
Loss Trade:
34 (43.59%)
Best Trade:
15 050.00 USD
Worst Trade:
-14 600.00 USD
Profitto lordo:
183 770.00 USD (4 118 pips)
Perdita lorda:
-89 109.00 USD (1 884 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (58 750.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58 750.00 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
3.99
Long Trade:
17 (21.79%)
Short Trade:
61 (78.21%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
1 213.60 USD
Profitto medio:
4 176.59 USD
Perdita media:
-2 620.85 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-10 350.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15 450.00 USD (2)
Crescita mensile:
60.56%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 969.00 USD
Massimale:
23 710.00 USD (59.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GCZ25d 57
GCG26d 16
SIH26d 4
SIZ25d 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GCZ25d 96K
GCG26d -2.8K
SIH26d 350
SIZ25d 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GCZ25d 2.2K
GCG26d -23
SIH26d 30
SIZ25d 49
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15 050.00 USD
Worst Trade: -14 600 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +58 750.00 USD
Massima perdita consecutiva: -10 350.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "QuorionexMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Saved
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati