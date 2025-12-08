- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
8 (53.33%)
Loss Trade:
7 (46.67%)
Best Trade:
13.81 USD
Worst Trade:
-39.12 USD
Profitto lordo:
46.50 USD (184 351 pips)
Perdita lorda:
-86.93 USD (392 561 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.85 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
92.81%
Massimo carico di deposito:
42.52%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
7 (46.67%)
Short Trade:
8 (53.33%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-2.70 USD
Profitto medio:
5.81 USD
Perdita media:
-12.42 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-77.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.86 USD (4)
Crescita mensile:
-40.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
63.18 USD
Massimale:
77.86 USD (67.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.89% (77.86 USD)
Per equità:
8.41% (5.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|9
|ETHUSD
|3
|XAUUSD
|2
|USOIL
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-44
|ETHUSD
|-3
|XAUUSD
|9
|USOIL
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-214K
|ETHUSD
|-3.3K
|XAUUSD
|9.2K
|USOIL
|-237
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.81 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +9.77 USD
Massima perdita consecutiva: -77.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|31.26 × 42
I trade both short term and medium term, let's win together
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-40%
0
0
USD
USD
60
USD
USD
1
0%
15
53%
93%
0.53
-2.70
USD
USD
68%
1:200