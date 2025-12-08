SegnaliSezioni
Ngoc Dat Nguyen

AloneWofl1

Ngoc Dat Nguyen
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -40%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
8 (53.33%)
Loss Trade:
7 (46.67%)
Best Trade:
13.81 USD
Worst Trade:
-39.12 USD
Profitto lordo:
46.50 USD (184 351 pips)
Perdita lorda:
-86.93 USD (392 561 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.85 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
92.81%
Massimo carico di deposito:
42.52%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
7 (46.67%)
Short Trade:
8 (53.33%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-2.70 USD
Profitto medio:
5.81 USD
Perdita media:
-12.42 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-77.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.86 USD (4)
Crescita mensile:
-40.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
63.18 USD
Massimale:
77.86 USD (67.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.89% (77.86 USD)
Per equità:
8.41% (5.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 9
ETHUSD 3
XAUUSD 2
USOIL 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -44
ETHUSD -3
XAUUSD 9
USOIL -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -214K
ETHUSD -3.3K
XAUUSD 9.2K
USOIL -237
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.81 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +9.77 USD
Massima perdita consecutiva: -77.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.75 × 4
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
31.26 × 42
I trade both short term and medium term, let's win together
Non ci sono recensioni
2025.12.08 17:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 17:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.08 17:35
A large drawdown may occur on the account again
