Trade:
265
Profit Trade:
145 (54.71%)
Loss Trade:
120 (45.28%)
Best Trade:
4.74 USD
Worst Trade:
-30.16 USD
Profitto lordo:
193.89 USD (18 117 pips)
Perdita lorda:
-296.41 USD (25 548 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (36.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.15 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
58.61%
Massimo carico di deposito:
12.80%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
137 (51.70%)
Short Trade:
128 (48.30%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-0.39 USD
Profitto medio:
1.34 USD
Perdita media:
-2.47 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-5.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.45 USD (6)
Crescita mensile:
-28.86%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
103.49 USD
Massimale:
148.63 USD (60.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.08% (148.63 USD)
Per equità:
11.50% (17.00 USD)
Distribuzione
Simbolo
Operazioni
Sell
Buy
XAUUSD
265
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo
Profitto lordo, USD
Perdita, USD
Profitto, USD
XAUUSD
-103
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
Simbolo
Profitto lordo, pips
Perdita, pips
Profitto, pips
XAUUSD
-7.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +4.74 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +36.15 USD
Massima perdita consecutiva: -5.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|1.88 × 8
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|4.00 × 8
|
FBS-Real-4
|9.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|9.50 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.67 × 6
|
RoboForex-Pro-2
|14.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|26.00 × 1
