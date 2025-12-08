SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Losser
Phuah Heng

Losser

Phuah Heng
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -49%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
265
Profit Trade:
145 (54.71%)
Loss Trade:
120 (45.28%)
Best Trade:
4.74 USD
Worst Trade:
-30.16 USD
Profitto lordo:
193.89 USD (18 117 pips)
Perdita lorda:
-296.41 USD (25 548 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (36.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.15 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
58.61%
Massimo carico di deposito:
12.80%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
137 (51.70%)
Short Trade:
128 (48.30%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-0.39 USD
Profitto medio:
1.34 USD
Perdita media:
-2.47 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-5.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.45 USD (6)
Crescita mensile:
-28.86%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
103.49 USD
Massimale:
148.63 USD (60.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.08% (148.63 USD)
Per equità:
11.50% (17.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 265
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -103
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -7.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.74 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +36.15 USD
Massima perdita consecutiva: -5.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 12
FusionMarkets-Live 2
1.88 × 8
BroctagonPrimeMarkets-Live
4.00 × 8
FBS-Real-4
9.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
9.50 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
13.67 × 6
RoboForex-Pro-2
14.00 × 1
Just2Trade-Real
26.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.08 16:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.08 15:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Losser
30USD al mese
-49%
0
0
USD
120
USD
5
93%
265
54%
59%
0.65
-0.39
USD
59%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.