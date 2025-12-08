SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XAU 5
Jian Guang Chen

XAU 5

Jian Guang Chen
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 8%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
3 (60.00%)
Loss Trade:
2 (40.00%)
Best Trade:
18.96 USD
Worst Trade:
-10.35 USD
Profitto lordo:
37.37 USD (1 460 pips)
Perdita lorda:
-20.65 USD (401 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (37.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.37 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
3.34 USD
Profitto medio:
12.46 USD
Perdita media:
-10.33 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.65 USD (2)
Crescita mensile:
8.36%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.65 USD (8.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.70% (20.65 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4
BTCUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 17
BTCUSD 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 543
BTCUSD 516
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.96 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +37.37 USD
Massima perdita consecutiva: -20.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

1+1风控管理
Non ci sono recensioni
2025.12.08 13:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 13:26
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.08 13:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 13:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati