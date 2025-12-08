- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
3 (60.00%)
Loss Trade:
2 (40.00%)
Best Trade:
18.96 USD
Worst Trade:
-10.35 USD
Profitto lordo:
37.37 USD (1 460 pips)
Perdita lorda:
-20.65 USD (401 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (37.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.37 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
3.34 USD
Profitto medio:
12.46 USD
Perdita media:
-10.33 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.65 USD (2)
Crescita mensile:
8.36%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.65 USD (8.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.70% (20.65 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|17
|BTCUSD
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|543
|BTCUSD
|516
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.96 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +37.37 USD
Massima perdita consecutiva: -20.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
1+1风控管理
