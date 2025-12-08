- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
117.64 USD
Worst Trade:
-41.99 USD
Profitto lordo:
250.50 USD (1 657 pips)
Perdita lorda:
-41.99 USD (214 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (250.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
250.50 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.01
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
4.97
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
5.97
Profitto previsto:
52.13 USD
Profitto medio:
83.50 USD
Perdita media:
-41.99 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-41.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.99 USD (1)
Crescita mensile:
29.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
41.99 USD (4.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.42% (41.99 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.c
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.c
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +117.64 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +250.50 USD
Massima perdita consecutiva: -41.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATFXGM9-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
严格的风控管理!
Non ci sono recensioni