- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
9.21 USD
Worst Trade:
-6.28 USD
Profitto lordo:
17.28 USD (1 336 pips)
Perdita lorda:
-7.17 USD (619 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (14.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.12 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
11.62%
Massimo carico di deposito:
2.13%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
1.55
Long Trade:
7 (70.00%)
Short Trade:
3 (30.00%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
1.92 USD
Perdita media:
-7.17 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.28 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.61 USD
Massimale:
6.53 USD (1.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.58% (6.36 USD)
Per equità:
2.20% (8.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|717
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.21 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14.12 USD
Massima perdita consecutiva: -6.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
55USD al mese
3%
0
0
USD
USD
411
USD
USD
1
100%
10
90%
12%
2.41
1.01
USD
USD
2%
1:500